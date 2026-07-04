2026-07-04 08:33:41
Φωτογραφία για Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ 31ο SUOPER PC ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ 'ΔΑΙΔΑΛΟΣ'

 



Πρόκειται για ένα τεράστιο ορόσημο για την ελληνική επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα. Η επίσημη ένταξη του «Δαίδαλου» στην παγκόσμια ελίτ των υπερυπολογιστών ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου ISC 2026 στο Αμβούργο, και τα νούμερα επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα του έργου:

31ος ισχυρότερος στον κόσμο (Λίστα TOP500): Με μετρούμενη επίδοση που αγγίζει τα 85,69 petaflops, αποτελεί με διαφορά το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα που είχε ποτέ η χώρα μας. Για να καταλάβουμε τη διαφορά μεγέθους, είναι περίπου 150 φορές πιο ισχυρός από τον προκάτοχό του, τον "ARIS".

23ος στην ενεργειακή αποδοτικότητα (Λίστα Green500): Το γεγονός ότι βρίσκεται τόσο ψηλά στην "πράσινη" λίστα δείχνει ότι η υψηλή ισχύς δεν ήρθε εις βάρος του περιβάλλοντος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Τοποθεσία

Αρχιτεκτονική: Βασίζεται σε συστήματα της Hewlett Packard Enterprise (HPE), εξοπλισμένα με τους πανίσχυρους επιταχυντές NVIDIA GH200.

Ψύξη: Χρησιμοποιεί τεχνολογία άμεσης υγρής ψύξης (direct liquid cooling), η οποία του επιτρέπει να κρατά χαμηλά την ενεργειακή του κατανάλωση.

Το σπίτι του: Εγκαθίσταται στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του ΕΜΠ, μέσα στο ιστορικό και εμβληματικό κτίριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού, συνδυάζοντας τη βιομηχανική κληρονομιά με την τεχνολογία του μέλθηντος.

Πού θα χρησιμεύσει;

Ο «Δαίδαλος» θα αποτελέσει την "καρδιά" του ελληνικού εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Factory) με το όνομα «Φάρος» (Pharos). Θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εξελιγμένων μοντέλων AI, την κλιματική έρευνα και μετεωρολογία, την εξατομικευμένη ιατρική, την κυβερνοασφάλεια, αλλά και την επεξεργασία της ελληνικής γλώσσας.



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