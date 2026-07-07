2026-07-07 18:58:02
Φωτογραφία για Θύμιος Δημητρόπουλος: Η διαμόρφωση τιμών στα ΜΗΣΥΦΑ και η πραγματικότητα της αγοράς στην Ελλάδα

1. Καθεστώς Τιμολόγησης: Πώς Ορίζονται οι Τιμές Σήμερα

Η αγορά των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) στην Ελλάδα λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης. Αντίθετα με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία υπόκεινται σε αυστηρό κρατικό έλεγχο και ανώτατες τιμές, στα ΜΗΣΥΦΑ η τιμή διαμορφώνεται ελεύθερα από την ίδια την αγορά.

Απελευθέρωση Χονδρικής τιμής (ΧΤ): Οι φαρμακευτικές εταιρείες (Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας - ΚΑΚ) καθορίζουν εντελώς ελεύθερα τη χονδρική τιμή με την οποία πουλάνε στις φαρμακαποθήκες και στα φαρμακεία, με βάση την εμπορική τους πολιτική.Η «Ενδεικτική Λιανική Τιμή» (ΕΛΤ): Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εκδίδει Δελτία Τιμών ΜΗΣΥΦΑ, στα οποία όμως η αναγραφόμενη λιανική τιμή είναι καθαρά ενδεικτική (συμβουλευτική). Δεν αποτελεί δεσμευτική διατίμηση.Λιανική τιμή (ΛΤ): Το τελικό σημείο πώλησης (φαρμακείο) διαμορφώνει την τελική τιμή λιανικής. Λόγω των μεγάλων αυξήσεων στη χονδρική από τις εταιρείες, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο τα φαρμακεία να αναγκάζονται να πουλήσουν πάνω από την ενδεικτική λιανική τιμή για να διατηρήσουν ένα στοιχειώδες περιθώριο κέρδους.

2. Το Νομοθετικό Πλαίσιο και οι Πολιτικές Αποφάσεις

Η μετάβαση από το προηγούμενο καθεστώς της αυστηρής κρατικής διατίμησης στην ελεύθερη αγορά υλοποιήθηκε σταδιακά κατά την...

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