Μηδενικό εμφανίζεται πλέον το rebate 0,8% για τα off-patent φάρμακα στην εκκαθάριση των συνταγών του Ιουνίου 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η πλήρης απαλλαγή των φαρμακείων εφαρμόστηκε πλέον και στην πράξη από τα μηχανογραφικά συστήματα του ΕΟΠΥΥ.

Στην «Πρόοδο Επεξεργασίας Υποβολών» της πύλης ΕΟΠΥΥ–ΚΜΕΣ, το πεδίο «Rebate off patent» εμφανίζεται πλέον με ποσό 0,00 ευρώ.

Η κατάργηση του συγκεκριμένου rebate ολοκληρώθηκε νομοθετικά σε δύο στάδια. Αρχικά, με το άρθρο 39 του Ν. 5243/2025 (ΦΕΚ Α΄ 187/31.10.2025), εξαιρέθηκαν οι περιπτώσεις στις οποίες το off-patent φάρμακο είχε συνταγογραφηθεί με εμπορική ονομασία ή είχε επιλεγεί από τον ασθενή.

Παρέμενε, ωστόσο, η περίπτωση κατά την οποία ο ιατρός συνταγογραφούσε ένα off-patent φάρμακο χωρίς να κυκλοφορεί αντίστοιχο γενόσημο ίδιας δραστικής, περιεκτικότητας και φαρμακοτεχνικής μορφής.

Η εκκρεμότητα αυτή διορθώθηκε με το...

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