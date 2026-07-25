2026-07-25 08:37:19
Φωτογραφία για Αυξήσεις μισθών και συντάξεων: Τα σενάρια για κατώτατο μισθό και εθνική σύνταξη.
Οδικό χάρτη για τη σταδιακή αύξηση των εισοδημάτων εργαζομένων και συνταξιούχων έως το 2030 επεξεργάζεται η κυβέρνηση, συνδέοντας την ενίσχυση των αποδοχών με τη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και το κράτος.Το πρώτο δείγμα γραφής για τα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων θα δοθεί με το περιεχόμενο του πακέτου sidirodromikanea
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