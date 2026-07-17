2026-07-17 08:55:41
Φωτογραφία για ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ AI Act ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 3 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΛΕΓΟΥΝ ΤΑ AI ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 



Η κατάθεση του εθνικού νομοσχεδίου για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) στην Ελλάδα διαμορφώνει το νέο τοπίο ελέγχου και ψηφιακής ασφάλειας στη χώρα. Το νομοσχέδιο εστιάζει στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, χωρίς παράλληλα να βάζει φρένο στην καινοτομία.

Οι βασικοί πυλώνες του νέου ελεγκτικού και λειτουργικού μηχανισμού διαρθρώνονται ως εξής:

Οι Αρχές Εποπτείας και Ελέγχου

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ): Ορίζεται ως η κεντρική αρχή εποπτείας της αγοράς και το εθνικό σημείο επαφής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα AI. Θα είναι ο βασικός ελεγκτικός βραχίονας για τη συμμόρφωση των συστημάτων.

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ): Αναλαμβάνει τον ρόλο της κοινοποιούσας αρχής. Αυτό σημαίνει ότι θα αξιολογεί και θα εγκρίνει τους ανεξάρτητους οργανισμούς που με τη σειρά τους θα πιστοποιούν αν ένα σύστημα AI υψηλού κινδύνου πληροί τις προδιαγραφές του Κανονισμού. Παράλληλα, στην ΕΕΤΤ δημιουργείται το Κέντρο Συντονισμού και Τεχνογνωσίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Νέες Δομές & Εργαλεία

Ενιαίο Μητρώο Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης του Δημοσίου: Όλα τα συστήματα AI που χρησιμοποιούνται από δημόσιους φορείς θα καταγράφονται υποχρεωτικά σε αυτό το μητρώο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία απέναντι στους πολίτες.

Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο (AI Regulatory Sandbox): Ένα ελεγχόμενο περιβάλλον υπό τη συνεπίβλεψη της ΑΠΔΠΧ και της ΕΕΤΤ. Εκεί, νεοφυείς (startups) και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να δοκιμάζουν τις καινοτόμες AI εφαρμογές τους σε πραγματικές συνθήκες με την υποστήριξη της Πολιτείας πριν βγουν εμπορικά στην αγορά.

Ενιαίος Μηχανισμός Καταγγελιών: Θεσπίζεται μια σαφής διαδικασία ώστε οι πολίτες να μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες αν θεωρούν ότι ένα σύστημα AI παραβιάζει τα δικαιώματά τους ή τον Κανονισμό.

Κυρώσεις, Πρόστιμα και Ποινική Προστασία

Οι παραβάσεις των κανόνων του AI Act θα επιφέρουν αυστηρές διοικητικές κυρώσεις:

Ύψος Προστίμων: Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση μπορούν να φτάσουν έως και το 2% του παγκόσμιου τζίρου μιας εταιρείας (ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την κατηγορία κινδύνου του συστήματος).

Επιπλέον, το νομοσχέδιο εισάγει ποινική προστασία (ποινικοποίηση) ειδικά για περιπτώσεις σκόπιμης αφαίρεσης των υποχρεωτικών επισημάνσεων από περιεχόμενο που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη (όπως τα deepfakes), ώστε να περιοριστεί η παραπληροφόρηση και η εξαπάτηση.



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