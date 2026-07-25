2026-07-25 13:26:07
Φωτογραφία για Ελευθερία Πάλλα & Ειρήνη Τσέλλου - «Για σένα»: Δύο γυναίκες. Δύο αλήθειες που δεν έχουν ακόμη ειπωθεί ! Έρχεται στον Alpha!
Στο «Για Σένα», τη νέα δραματική σειρά του Alpha, κάθε χαρακτήρας κουβαλά τη δική του ιστορία. Άλλοι προσπαθούν να ξεφύγουν από το παρελθόν τους, άλλοι να διεκδικήσουν μια δεύτερη ευκαιρία και άλλοι να προστατεύσουν όσα αγαπούν περισσότερο. Ανάμεσά τους, δύο γυναίκες που ακολουθούν εντελώς διαφορετικές διαδρομές, αλλά θα αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στις εξελίξεις.

Η Ελευθερία Πάλλα υποδύεται τη Λήδα, μια γυναίκα που δείχνει να έχει χτίσει μια ζωή γεμάτη ασφάλεια και ισορροπία. Πίσω όμως από την εικόνα της κρύβονται αποφάσεις, σιωπές και αλήθειες που θα δοκιμάσουν όχι μόνο την ίδια, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά της.

Η Ειρήνη Τσέλλου ενσαρκώνει την Αλίκη, μια γυναίκα ευαίσθητη αλλά αποφασισμένη να διεκδικήσει μια ζωή διαφορετική από εκείνη που της επιφύλαξαν οι συνθήκες. Στην πορεία της θα χρειαστεί να βρει τη δύναμη να εμπιστευτεί ξανά τον εαυτό της και ν α κάνει επιλογές που απαιτούν μεγάλο προσωπικό θάρρος.


Η Λήδα και η Αλίκη δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν προέρχονται από τον ίδιο κόσμο, ούτε αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις. Ωστόσο, οι ιστορίες τους συναντούν τον κεντρικό άξονα της σειράς και γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι ενός κόσμου όπου κάθε απόφαση έχει συνέπειες και κάθε αλήθεια, αργά ή γρήγορα, βρίσκει τον δρόμο της προς το φως.

Στην καρδιά αυτού του κόσμου βρίσκεται ο Φίλιππος και η Μελίνα. Δύο άνθρωποι που γνωρίζονται μέσα από μια δύσκολη υπόθεση και, χωρίς να το επιδιώξουν, έρχονται ο ένας αντιμέτωπος με τις πιο βαθιές πληγές του άλλου. Όσο η σχέση τους δυναμώνει, οι ζωές όλων όσοι τους περιβάλλουν μπλέκονται ολοένα και περισσότερο, αποδεικνύοντας πως καμία ιστορία δεν εξελίσσεται μεμονωμένα.

Με ένα δυνατό σύνολο χαρακτήρων, ανθρώπινες ιστορίες και σχέσεις που δοκιμάζονται καθημερινά, το «Για Σένα» δημιουργεί έναν κόσμο όπου ακόμη και οι πιο σιωπηλές παρουσίες μπορούν να αλλάξουν την πορεία των γεγονότων.

Πηγή: tvnea.com
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