Κάποιες δεκαετίες δεν χρειάζονται ημερομηνία για να τις αναγνωρίσεις. Αρκεί μια πλούσια χαίτη, ένα πουκάμισο με λαχούρι, ένα κολάν σε έντονο φωσφοριζέ χρώμα, μεγάλες βάτες και φαρδιά σακάκια. Ένας ήχος, μια φράση, μια καθημερινή συνήθεια. Μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες που δίνουν το στίγμα.Γιατί άλλωστε πριν από το «τώρα», υπήρχε το «τότε».Πριν από το ευρώ, υπήρχε η δραχμή.Πριν από το GPS, υπήρχαν οι χάρτες στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.Πριν από τα ασύρματα ακουστικά, υπήρχε το walkman στην τσέπη.Πριν από τα stories, υπήρχαν οι ιστορίες που μοιραζόμασταν την επόμενη ημέρα.Πριν από τα likes, υπήρχαν τα βλέμματα που έλεγαν «μου αρέσεις».Πριν από το cloud, υπήρχαν τα άλμπουμ με τις πλαστικές θήκες.Πριν από τις on line αγορές, υπήρχαν οι βόλτες στα μαγαζιά.Πριν από τα social media, υπήρχαν τα λευκώματα που περνούσαν από χέρι σε χέρι.Πριν από τα group chat, υπήρχαν τα ραντεβού στην πλατεία.Πριν από τα trend, υπήρχαν οι μόδες που γεννούσαν οι παρέεςΗθοποιοί από τη σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι» πατάνε rewind σε ό,τι έζησαν τη δεκαετία του ’80 και φτιάχνουν, κομμάτι-κομμάτι, ένα προσωπικό μωσαϊκό αναμνήσεων από μια εποχή που, αν και πέρασε, εξακολουθεί να έχει μια απίστευτη γοητεία.Οι δεκαετίες περνούν, αλλά οι ιστορίες τους μένουν. Και το χθες χτίζει μια γέφυρα με το σήμερα για να μας θυμίσει ότι τίποτα δεν χάνεται πραγματικά μέσα στον χρόνο.«Ντέρτι»: ένα συγκλονιστικό δράμα σε σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Σπύρου Ρασιδάκη, που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση.Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.VIDEOhttps://www.instagram.com/reel/DbK8oU4HVUo/?igsh=MThwY3E5bWNjcXMweA==Πηγή: tvnea.com