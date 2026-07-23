2026-07-23 10:46:38
Φωτογραφία για «Για Σένα»: Ο έρωτας έρχεται όταν έχεις πάψει να πιστεύεις σε αυτόν ! Έρχεται στον Alpha!
«Για Σένα»: Ο έρωτας έρχεται όταν έχεις πάψει να πιστεύεις σε αυτόν !

Υπάρχουν ιστορίες που ξεκινούν από έναν μεγάλο έρωτα. Και υπάρχουν ιστορίες που ο έρωτας γεννιέται τη στιγμή που όλα μοιάζουν να διαλύονται. Το «Για Σένα», το σύγχρονο ρομαντικό δράμα του Alpha που συνδυάζει τον έρωτα, το μυστήριο και τη δύναμη της λύτρωσης, αφηγείται ακριβώς μια τέτοια ιστορία.

Ο Φίλιππος Ηλιάδης  (Κίμων Κουρής) είναι ένας άνθρωπος που έχτισε μόνος του τη ζωή του. Αυστηρός με τον εαυτό του, ακέραιος στις επιλογές του και αφοσιωμένος στην οικογένειά του, πιστεύει πως τίποτα δεν μπορεί να κλονίσει όλα όσα έχει κατακτήσει. Μέχρι τη στιγμή που η σύζυγός του τον αφήνει αντιμέτωπο με ένα μυστικό που δεν γνώριζε πως υπήρχε.

Η ανάγκη του να μάθει τι πραγματικά συνέβη τον οδηγεί σε μια έρευνα που ξετυλίγει σιγά σιγά ένα κουβάρι ανθρώπων, σχέσεων και κρυμμένων αληθειών. Στην ίδια διαδρομή συναντά τη Μελίνα Ελευθερίου (Ειρήνη Αγγελοπούλου), μια νέα γυναίκα με έντονη αίσθηση δικαιοσύνης, η οποία αναζητά τις ίδιες απαντήσεις, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους.


Από εκείνη τη στιγμή, οι ζωές τους ενώνονται με τρόπο που κανείς από τους δύο δεν είχε προβλέψει. Όσο πλησιάζουν στην αλήθεια, τόσο δοκιμάζονται οι βεβαιότητές τους. Και όσο οι κίνδυνοι μεγαλώνουν, τόσο δυσκολότερο γίνεται να αγνοήσουν όσα αρχίζουν να νιώθουν ο ένας για τον άλλον.

Με φόντο μια ιστορία γεμάτη οικογενειακά μυστικά, συγκρούσεις, ηθικά διλήμματα και συνεχείς ανατροπές, το «Για Σένα» χτίζει έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και κάθε αποκάλυψη αλλάζει τις ισορροπίες.

Γιατί μερικές φορές, η αλήθεια δεν οδηγεί μόνο στις απαντήσεις που αναζητούμε. Οδηγεί και στον άνθρωπο που δεν περιμέναμε ποτέ να συναντήσουμε.

«Για σένα»: Ένας άντρας που φοβάται να αφεθεί. Μια γυναίκα που δεν σταματά να πιστεύει στην αγάπη. Όταν οι δρόμοι τους διασταυρώνονται, ένα κοινό μυστικό, δυνατά συναισθήματα και αναπάντεχες ανατροπές θα τους οδηγήσουν σε έναν έρωτα που αλλάζει τη ζωή τους για πάντα. Έρχεταi στον Alpha!

 

 

Πηγή: tvnea.com
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