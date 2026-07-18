Ο Alpha συνεχίζει να ενισχύει το πρόγραμμα μυθοπλασίας του και για τη νέα τηλεοπτική χρονιά, ετοιμάζοντας ακόμη μία φιλόδοξη δραματική σειρά. Ο προσωρινός τίτλος της είναι «Χαμένα Μονοπάτια» και στους δύο κεντρικούς ρόλους θα βρεθούν ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, οι οποίοι θα συναντηθούν ξανά τηλεοπτικά έπειτα από αρκετά χρόνια.Οι δύο ηθοποιοί προέρχονται από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε σειρές που ξεχώρισαν. Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης απέσπασε θετικά σχόλια μέσα από τη συμμετοχή του στο «Να μ' αγαπάς» του Alpha, ενώ ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης πρωταγωνίστησε στη σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» του ΑΝΤ1.Οι προετοιμασίες για τη νέα παραγωγή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Η σειρά προορίζεται για το δεύτερο μισό της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα.Την παραγωγή έχει αναλάβει η Pedio, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει την οργάνωση του νέου project, με στόχο η σειρά να είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της μέσα στη σεζόν.Για τους δύο πρωταγωνιστές, η συνεργασία αυτή αποτελεί μια τηλεοπτική επανένωση, καθώς είχαν βρεθεί ξανά μαζί στη σειρά «Έρωτας Μετά» το 2020. Η χημεία που είχαν αναπτύξει τότε θεωρείται ένα από τα στοιχεία στα οποία ποντάρει η παραγωγή, με στόχο να δημιουργήσει ακόμη ένα ισχυρό πρωταγωνιστικό δίδυμο στη μικρή οθόνη.Με τα «Χαμένα Μονοπάτια», ο Alpha προσθέτει ακόμη μία μεγάλη παραγωγή στο χαρτοφυλάκιο της μυθοπλασίας του, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του να επενδύει σε νέες ελληνικές σειρές και σε πρωταγωνιστές που έχουν ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού.Πηγή: tvnea.com