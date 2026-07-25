Στο «Για Σένα», οι οικογενειακοί δεσμοί είναι ισχυροί, όμως δεν αρκούν για να καθορίσουν ποιος θα γίνει ο καθένας. Τα τρία αδέλφια της οικογένειας Ηλιάδη μεγάλωσαν κάτω από την ίδια στέγη, βίωσαν τις ίδιες απώλειες και κουβαλούν τις ίδιες οικογενειακές μνήμες. Κι όμως, η ζωή τούς οδήγησε σε εντελώς διαφορετικά μονοπάτια.Ο Κίμων Κουρής υποδύεται τον Φίλιππο, τον μικρότερο αδελφό και έναν αυτοδημιούργητο επιχειρηματία που έχτισε τη ζωή του με επιμονή και ακεραιότητα. Η ανατροπή που έρχεται να γκρεμίσει όσα πίστευε θα τον οδηγήσει σε μια πορεία γεμάτη δύσκολες αποφάσεις, αλλά και σε μια γνωριμία που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο.Ο Νίκος Πουρσανίδης ενσαρκώνει τον Μιχάλη, τον μεγαλύτερο αδελφό. Ήρεμος, εσωστρεφής και βαθιά προστατευτικός, προτιμά να μένει μακριά από τα φώτα και τις συγκρούσεις. Είναι από τους ανθρώπους που δεν μιλούν εύκολα για όσα νιώθουν, όμως όταν έρθει η στιγμή, είναι έτοιμος να βάλει τους άλλους πάνω από τον εαυτό του.Ο Νικόλας Παπαγιάννης υποδύεται τον Χάρη, τον μεσαίο αδελφό. Ανήσυχος, φιλόδοξος και απρόβλεπτος, δεν έπαψε ποτέ να διεκδικεί τη θέση που πιστεύει ότι του αξίζει. Οι επιλογές του θα δοκιμάσουν όχι μόνο τις οικογενειακές ισορροπίες, αλλά και τις σχέσεις με τους ανθρώπους που αγαπά.Τρία αδέλφια. Τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες. Τρεις τρόποι να αντιμετωπίζει κανείς τη ζωή, την ευθύνη, την αγάπη και την απώλεια. Και καθώς τα μυστικά της οικογένειας έρχονται στο φως, οι δεσμοί τους θα δοκιμαστούν όσο ποτέ άλλοτε.Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ο Φίλιππος και η Μελίνα. Δύο άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους, που συναντιούνται τη στιγμή που η ζωή και των δύο αλλάζει οριστικά. Μέσα από μια κοινή αναζήτηση, θα ανακαλύψουν πως ο πιο δυνατός έρωτας δεν γεννιέται από την ιδανική στιγμή, αλλά από την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την επιλογή να σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλον όταν όλα γύρω τους καταρρέουν.Με ένα ισχυρό καστ και χαρακτήρες με ξεκάθαρη ταυτότητα, το «Για Σένα» δεν αφηγείται μόνο μια μεγάλη ιστορία αγάπης. Αφηγείται τις διαφορετικές διαδρομές ανθρώπων που καλούνται να αποφασίσουν ποιοι πραγματικά θέλουν να είναι.Για σέναΣκηνοθεσία: Γρηγόρης ΚαραντινάκηςΣενάριο: Μαίρη Ζαφειροπούλου – Γιώργος ΚόκουβαςΠρωτότυπη μουσική: Νίκος ΤερζήςΣκηνογράφος: Αναστασία ΧαρμούσηΕνδυματολόγος: Κλέων ΦυσέκηςΠαραγωγή: Pedio ProductionsΠαραγωγός: Σταύρος ΚαπελούζοςΠρωταγωνιστούν:Κίμωνας Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Νίκος Πουρσανίδης, Νικόλας Παπαγιάννης, Ελευθερία Πάλλα, Τάσος Γιαννόπουλος, Μαρία Παρασύρη, Ειρήνη Τσέλλου, Νίκος Μήλιας, Έλενα Μαρσίδου, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Χρήστος Κοντογεώργης, Ιώβη Φραγκάτου, Άννα Μάγκου κ.α.Στο ρόλο της Έλενας η Μαρία ΤζομπανάκηΚαι οι μικρές: Μάντυ Κακαρούτα, Σελήνη Αλεξοπούλου, Σταυρούλα Μορέ“Adapted from “Güller ve Günahlar” produced by NGM and distributed by Kanal D International.”Έρχεται στον Alpha !Πηγή: tvnea.com