Με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σταύρος Θεοδωράκης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της εκπομπής «Πρωταγωνιστές» με τον Alpha, ύστερα από πέντε χρόνια παρουσίας στο πρόγραμμα του σταθμού.Ο δημοσιογράφος επέλεξε να αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό μέσα από ένα βίντεο, στο οποίο συγκέντρωσε χαρακτηριστικές στιγμές από τις εκπομπές και τα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής.Στο μήνυμά του ανέφερε: «Άλλα πέντε χρόνια γεμάτα με εκπομπές έρευνας, προσωπογραφίες και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ. Αφηγηθήκαμε ιστορίες ανθρώπων που θέλαμε να ακουστούν. Ταξιδέψαμε σε τόπους παράξενους, αλλά και σε ιδέες και ζωές που συχνά έμεναν αθέατες».Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη διοίκηση του Alpha για την εμπιστοσύνη που έδειξε στην εκπομπή, ενώ ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του για τη συμβολή τους, επισημαίνοντας ότι κάθε τηλεοπτική δουλειά ήταν αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας.«Κάπου εδώ όμως, το ταξίδι των “Πρωταγωνιστών” στον Alpha ολοκληρώνεται. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του σταθμού για την εμπιστοσύνη τους. Τους συνεργάτες μου που έδωσαν ψυχή σε κάθε εικόνα, σε κάθε ήχο. Και πάνω απ’ όλα εσάς που μας ακολουθήσατε σε όλες μας τις διαδρομές», έγραψε χαρακτηριστικά.Ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν έκρυψε ότι το τέλος αυτού του κύκλου σηματοδοτεί και την αρχή μιας νέας διαδρομής, αφήνοντας να εννοηθεί πως σχεδιάζει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Όπως σημείωσε, η δημοσιογραφία και η τηλεόραση απαιτούν διαρκή ανανέωση, διάθεση για αλλαγή και αναζήτηση νέων προκλήσεων.Το μήνυμά του έκλεισε με τα εξής λόγια: «Η τηλεόραση, η δημοσιογραφία, η ζωή η ίδια απαιτούν να τολμάς να αλλάζεις, να ανανεώνεσαι, να εγκαταλείπεις τη σιγουριά σου και να ανακαλύπτεις νέους κόσμους. Να αγαπάς την περιπέτεια. Χαιρετώ σας λοιπόν κι εύχομαι να ανταμώσουμε ξανά σε νέα ταξίδια».Πηγή: tvnea.com