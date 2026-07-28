Οριστική φαίνεται πως είναι η παραμονή της Φαίης Σκορδά στον ANT1, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tvnea.com, η παρουσιάστρια έχει ήδη συμφωνήσει με το κανάλι για την ανανέωση της συνεργασίας της για τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας, χωρίς ωστόσο να έχει «κλειδώσει» ακόμη το πρότζεκτ που θα αναλάβει. Άλλωστε, όπως πρώτο αποκάλυψε χθες το tvnea.com, οι οριστικές αποφάσεις για το νέο πρόγραμμα του σταθμού αναμένεται να ληφθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Μπορεί το επικρατέστερο σενάριο να θέλει τη Φαίη Σκορδά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, ωστόσο τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Δεν αποκλείεται, εφόσον αλλάξουν οι σχεδιασμοί, η παρουσιάστρια να αξιοποιηθεί τελικά στη μεσημεριανή ή ακόμη και στην απογευματινή ζώνη του ANT1.

Το μόνο βέβαιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tvnea.com, είναι πως η Φαίη Σκορδά δεν θα είναι η παρουσιάστρια του Dancing with the Stars. Το δημοφιλές σόου εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και, παρότι υπάρχουν σκέψεις να επιστρέψει στο πρόγραμμα του σταθμού, μέχρι στιγμής δεν αποτελεί ενεργό πρότζεκτ και δεν έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες παραγωγής.

Οι τελικές αποφάσεις για το πρόσωπο, τη ζώνη και το φορμάτ που θα αναλάβει η Φαίη Σκορδά αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες, καθώς αποτελούν κομβικό κομμάτι του νέου προγράμματος του ANT1.

Πηγή: tvnea.com