2026-07-28 07:56:42

Ανοίγει ο δρόμος για τη συνταξιοδότηση χιλιάδων ασφαλισμένων με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων που μέχρι πρότινος δεν είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν και για τον λόγο αυτόν οι αιτήσεις τους απορρίπτονταν.Σε διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα ο ΕΦΚΑ αποσαφηνίζεται πότε και ποιοι ασφαλισμένοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 12 χρόνια πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης (3.600 sidirodromikanea

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