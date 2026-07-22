Επειδή υπάρχει μεγάλη και απολύτως δικαιολογημένη αγωνία τόσο στους δικαιούχους του προγράμματος όσο και στους φαρμακοποιούς, είναι χρήσιμο να εξηγήσουμε με απλά λόγια τι ακριβώς συνέβη, πού βρίσκεται σήμερα η κατάσταση και τι αναμένεται να γίνει από εδώ και πέρα.

Καταρχάς, το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν αφορά μια απλή προσπάθεια αισθητικής απώλειας βάρους. Απευθύνεται σε ανθρώπους με πολύ υψηλό δείκτη μάζας σώματος και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και περιλαμβάνει φαρμακευτική θεραπεία, ιατρική παρακολούθηση και διατροφική υποστήριξη. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί περίπου 43.500–45.000 δικαιούχοι.

Πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα

Ο αρχικός σχεδιασμός της δράσης αφορούσε έναν πολύ μικρότερο αριθμό ωφελούμενων, περίπου 8.000–10.000 ανθρώπους. Στην πορεία, όμως, οι δικαιούχοι πολλαπλασιάστηκαν και έφτασαν περίπου τους 43.500–45.000.

Όπως εξήγησε σε σημερινή συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη,

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