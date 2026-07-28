Η σχέση μεταξύ της Google και των ειδησεογραφικών οργανισμών διανύει τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του ψηφιακού περιεχομένου. Η ενσωμάτωση των AI Overviews (περιλήψεων τεχνητής νοημοσύνης που παράγονται από το μοντέλο Gemini) στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης απειλεί να ανατρέψει πλήρως το οικονομικό μοντέλο των Media.

1. Τι είναι τα AI Overviews και γιατί «σκοτώνουν» την επισκεψιμότητα;

Για δεκαετίες, η συμφωνία μεταξύ Google και εκδοτών ήταν απλή: οι εκδότες επέτρεπαν στη μηχανή αναζήτησης να «σαρώνει» (crawl) το περιεχόμενό τους, και σε αντάλλαγμα η Google τους έστελνε αναγνώστες μέσω των κλικς.

Με τα AI Overviews, ο χρήστης βλέπει μια ολοκληρωμένη, συντεταγμένη απάντηση απευθείας στη σελίδα της Google.

Zero-Click Searches: Η πλειοψηφία των χρηστών παίρνει την πληροφορία που ψάχνει χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθεί την πηγή.

Πτώση CTR (Click-Through Rate): Μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης (όπως τα CNN, Politico, USA Today, Business Insider) αναφέρουν δραματική μείωση οργανικής επισκεψιμότητας, η οποία σε ορισμένες κατηγορίες αγγίζει από 20% έως και πάνω από 50%.

Καπηλεία περιεχομένου: Οι εκδότες κατηγορούν τη Google ότι «εκπαιδεύει» τα AI μοντέλα της με δικό τους πρωτογενές υλικό, το οποίο στη συνέχεια ιδιοποιείται χωρίς να προσφέρει ανταποδοτικά κλικ ή διαφημιστικά έσοδα.

2. Πώς περνούν στην αντεπίθεση οι εκδότες;

Οι μεγάλοι δημοσιογραφικοί όμιλοι παγκοσμίως αντιδρούν δυναμικά με τρεις κύριες στρατηγικές:

Δικαστικός & Νομικός Πόλεμος:

Μεγάλοι όμιλοι (όπως η Penske Media, η Chegg κ.ά.) καταθέτουν προσφυγές κατά της Google για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και αθέμιτο ανταγωνισμό.

Απειλές για Block στα Google Crawlers:

Εκδοτικοί κολοσσοί και πλατφόρμες (όπως το Reddit, η USA Today κ.ά.) εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκλείσουν τα ρομπότ της Google από την πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Ωστόσο, η Google χρησιμοποιεί το ίδιο crawler τόσο για το AI όσο και για την κλασική αναζήτηση, δημιουργώντας ένα δίλημμα στους εκδότες: αν μπλοκάρεις το AI, εξαφανίζεσαι εντελώς από τη μηχανή αναζήτησης.

Απευθείας Συμφωνίες Αδειοδότησης (Licensing Deals):

Ορισμένοι όμιλοι (όπως η News Corp, οι Financial Times και ο εκδοτικός οίκος Axel Springer) επιλέγουν να διαπραγματευτούν πολυετείς συμφωνίες εκατομμυρίων δολαρίων με εταιρείες AI (Google, OpenAI) για την επίσημη αδειοδότηση του περιεχομένου τους.

3. Τι πραγματικά συμβαίνει στην ελληνική αγορά;

Στην Ελλάδα, η μετάβαση βρίσκεται σε κομβικό σημείο, καθώς τα AI Overviews και οι νέες λειτουργίες αναζήτησης έχουν αρχίσει να επηρεάζουν σταδιακά τα ελληνικά αποτελέσματα.

Εξάρτηση από τη Google: Τα ελληνικά sites ειδήσεων είναι υπερ-εξαρτημένα από την οργανική αναζήτηση και το Google Discover για την κυκλοφορία τους. Οποιαδήποτε μείωση των κλικ πλήττει αμέσως τα διαφημιστικά τους έσοδα (Display Ads / programmatic).

Ποια sites πλήττονται περισσότερο:

Sites με «ανακυκλωμένο» ή evergreen περιεχόμενο: Οδηγοί, συνταγές, επεξηγηματικά άρθρα («πως κάνω...») δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα, αφού η τεχνητή νοημοσύνη απαντά ακαριαία.

Sites με πρωτογενές ρεπορτάζ: Τα sites που παράγουν αποκλειστικές ειδήσεις, άρθρα γνώμης και ζωντανή κάλυψη (breaking news) επηρεάζονται λιγότερο βραχυπρόθεσμα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δυσκολεύεται να συνθέσει άμεσα πρωτογενείς πηγές χωρίς να τις παραπέμψει.

Η στάση των Ελλήνων εκδοτών:

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα συλλογική δικαστική αντίδραση έναντι της Google (όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ ή σε επίπεδο ΕΕ). Ωστόσο, οι ελληνικοί δημοσιογραφικοί οργανισμοί:

Επενδύουν σε απευθείας κοινά: Στρέφονται εντατικά στη δημιουργία Newsletters, εφαρμογών (apps) και Push Notifications για να μη βασίζονται αποκλειστικά στη Google.

Αλλάζουν SEO στρατηγική: Προσαρμόζουν τη δομή των άρθρων τους (με Schema markup, δομημένες συχνές ερωτήσεις και βάθος πληροφορίας) ώστε αν η Google χρησιμοποιήσει το περιεχόμενό τους στο AI Overview, να παραμείνουν τουλάχιστον ως η βασική αναφερόμενη πηγή.

Το συμπέρασμα

Ο «πόλεμος» μεταξύ Google και εκδοτών σηματοδοτεί το τέλος της εποχής των «εύκολων κλικ». Για να επιβιώσουν τα μέσα ενημέρωσης —τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα— καλούνται να εγκαταλείψουν την παραγωγή μαζικού, τυποποιημένου περιεχομένου για τις μηχανές αναζήτησης και να επενδύσουν στην πρωτογενή δημοσιογραφία, την αξιοπιστία και την απευθείας σχέση εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες τους

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