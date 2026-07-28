2026-07-28 11:06:59
Φωτογραφία για Άκης Πετρετζίκης: Αποχωρεί από τον Alpha και βρίσκεται μια ανάσα από τον...



Αλλαγή τηλεοπτικής στέγης ετοιμάζεται να κάνει ο Άκης Πετρετζίκης, καθώς όλα δείχνουν πως ολοκληρώνεται η οκταετής συνεργασία του με τον Alpha.

Ο γνωστός σεφ φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον ΣΚΑΪ, επιστρέφοντας στο κανάλι του Φαλήρου έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας. Οι επαφές των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και, εφόσον ολοκληρωθούν θετικά, ο Άκης Πετρετζίκης θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η αποχώρησή του από τον Alpha είχε αρχίσει να διαφαίνεται ήδη από τις αρχές Μαΐου, όταν έγινε γνωστό πως, στο πλαίσιο αναπροσαρμογής του προγράμματος, το κανάλι δεν επιθυμούσε τη συνέχιση και των δύο εκπομπών του, του Kitchen Lab και του Akis Food Tour.

Το ίδιο διάστημα, ο δημοφιλής σεφ είχε πραγματοποιήσει επαφές και με την ΕΡΤ, χωρίς όμως να προκύψει κάποια συμφωνία.

Σύμφωνα με τη Realnews, ο ΣΚΑΪ είναι πλέον ο επικρατέστερος προορισμός του Άκη Πετρετζίκη, με τις τελικές εξελίξεις να αναμένονται μέσα στο επόμενο διάστημα.



Πηγή: tvnea.com
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