2026-07-28 13:44:54
Φωτογραφία για Hellenic Train: Καθυστέρηση δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στο ύψος των Αγίων Αναργύρων.
 Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 13:03 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς – Κάτω Αχαρνές, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων.Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται ορισμένα sidirodromikanea
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Hellenic Train: Πτώση δέντρου στη σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο σταθμό Μανδρακίου.
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