2026-07-28 13:44:54
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 13:03 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς – Κάτω Αχαρνές, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων.Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται ορισμένα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΤι είναι τα “σύννεφα φωτιάς” και γιατί είναι τόσο επικίνδυνα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ