Νωρίτερα σήμερα δημοσιεύσαμε την επίσημη επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τη MERCK σχετικά με τον απαράδεκτο τρόπο διάθεσης του Ovitrelle στα ιδιωτικά φαρμακεία.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση του ΠΦΣ

Το θέμα, όμως, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή δυσλειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας ή ως μία ακόμη εμπορική διαφωνία μεταξύ μιας εταιρείας και των φαρμακείων.

Πίσω από κάθε συνταγή Ovitrelle υπάρχουν άνθρωποι που υποβάλλονται σε θεραπεία υπογονιμότητας και εξωσωματικής γονιμοποίησης. Υπάρχουν συγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα, αυστηρά χρονικά περιθώρια, αγωνία, οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση. Σε αυτές τις θεραπείες, η καθυστέρηση δεν αποτελεί απλώς ταλαιπωρία. Μπορεί να ανατρέψει ή ακόμη και να ματαιώσει έναν ολόκληρο θεραπευτικό κύκλο.

Την ίδια στιγμή, οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί

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