2026-07-28 12:23:00
Φωτογραφία για Ο Παναγιώτης Στάθης και επίσημα στην ΕΡΤ
Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ.

Πηγή: tvnea.com
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