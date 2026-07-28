Ισχυρός σεισμός στη νότια Ιαπωνία: Διακοπές ηλεκτροδότησης και προβλήματα στις μεταφορές. Τρένο εκτροχιάστηκε.
2026-07-28 12:43:43
Ο πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι λέει ότι έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ η αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο στη νότια Ιαπωνία την Τρίτη, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες σπίτια, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις και προκαλώντας εντολές εκκένωσης και προειδοποιήσεις για μετασεισμούς.Μιλώντας σε sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΟ Παναγιώτης Στάθης και επίσημα στην ΕΡΤ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ