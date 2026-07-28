2026-07-28 12:43:43

Ο πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι λέει ότι έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ η αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο στη νότια Ιαπωνία την Τρίτη, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες σπίτια, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις και προκαλώντας εντολές εκκένωσης και προειδοποιήσεις για μετασεισμούς.Μιλώντας σε sidirodromikanea

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