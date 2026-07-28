2026-07-28 12:23:00

Μια νέα κωμική σειρά ετοιμάζει το Mega για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με τίτλο εργασίας «Νταντάδες» και πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση σε έναν ρόλο γεμάτο ανατροπές και χιούμορ.



Ο γνωστός ηθοποιός θα υποδυθεί έναν άνδρα που αναλαμβάνει τη φροντίδα δύο παιδιών ως… νταντάς, σε μια ιστορία που έρχεται να ανατρέψει το στερεότυπο ότι η φροντίδα των παιδιών αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση.



Η νέα παραγωγή βασίζεται σε πρωτότυπο ελληνικό σενάριο και δεν σχετίζεται με την αμερικανική σειρά «The Nanny», η οποία είχε μεταφερθεί στην ελληνική τηλεόραση το 2005 από το Mega με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Λεκάκη.



Σύμφωνα με τη Reallife, η σειρά προορίζεται για την prime time ζώνη των 21:00, όπου αναμένεται να βρεθεί απέναντι από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» του Alpha, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα τηλεοπτική μάχη στην κωμωδία.



Με τους «Νταντάδες», το Mega συνεχίζει την επένδυσή του στην ελληνική μυθοπλασία, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμά του με μια νέα οικογενειακή κωμωδία που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει τη νέα τηλεοπτική χρονιά.



Πηγή: tvnea.com



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