2026-07-28 22:29:08
Φωτογραφία για Hellenic Train: Καθυστέρηση δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Μενιδίου.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 21:53 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα ΣΚΑ – Δεκέλεια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς - Κάτω Αχαρνές, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στο ύψος του Μενιδίου.Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται τα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Ντέρτι»: το πρώτο άλμπουμ φωτογραφιών από τα γυρίσματα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ντέρτι»: το πρώτο άλμπουμ φωτογραφιών από τα γυρίσματα
Οι σιδηρόδρομοι χάνουν έδαφος στις ευρωπαϊκές εμπορευματικές μεταφορές.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι σιδηρόδρομοι χάνουν έδαφος στις ευρωπαϊκές εμπορευματικές μεταφορές.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Καθυστέρηση δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στο ύψος των Αγίων Αναργύρων.
Hellenic Train: Καθυστέρηση δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στο ύψος των Αγίων Αναργύρων.
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια για τον μήνα Άυγουστο ανακοίνωσε η Hellenic Train.
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια για τον μήνα Άυγουστο ανακοίνωσε η Hellenic Train.
Hellenic Train: Έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
Hellenic Train: Έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
Hellenic Train: Καθυστέρηση δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στο τμήμα Λάρισα – Ραψάνη.
Hellenic Train: Καθυστέρηση δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στο τμήμα Λάρισα – Ραψάνη.
Hellenic Train: Πτώση δέντρου στη σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο σταθμό Μανδρακίου.
Hellenic Train: Πτώση δέντρου στη σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο σταθμό Μανδρακίου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τεχνικός σύμβουλος των γρμανικων σιδηροδρόμων στην Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ)- Tο αντικείμενο της συνεργασίας.
Τεχνικός σύμβουλος των γρμανικων σιδηροδρόμων στην Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ)- Tο αντικείμενο της συνεργασίας.
Αυτή είναι η νέα καθημερινή σειρά του ΣΚΑΪ
Αυτή είναι η νέα καθημερινή σειρά του ΣΚΑΪ
Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα της υπεράσπισης – Συνεχίζεται στις 7/9.
Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα της υπεράσπισης – Συνεχίζεται στις 7/9.
Hellenic Train: Καθυστέρηση δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στο ύψος των Αγίων Αναργύρων.
Hellenic Train: Καθυστέρηση δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στο ύψος των Αγίων Αναργύρων.
Ιδιωτικά σχολεία: “Βροχή” οι απολύσεις έμπειρων εκπαιδευτικών
Ιδιωτικά σχολεία: “Βροχή” οι απολύσεις έμπειρων εκπαιδευτικών