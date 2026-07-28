2026-07-28 22:29:08

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 21:53 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα ΣΚΑ – Δεκέλεια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς - Κάτω Αχαρνές, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στο ύψος του Μενιδίου.Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται τα sidirodromikanea

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