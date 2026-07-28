2026-07-28 20:16:44
Φωτογραφία για Οι σιδηρόδρομοι χάνουν έδαφος στις ευρωπαϊκές εμπορευματικές μεταφορές.
© φωτογραφία αρχείουΜια νέα ευρωπαϊκή έκθεση για τις εμπορευματικές μεταφορές δείχνει ότι οι οδικές μεταφορές κυριαρχούν στις εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές, ενώ το συνδυασμένο μερίδιο των σιδηροδρομικών και πλωτών μεταφορών έχει μειωθεί κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία δεκαετία.Μια στατιστική έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Union TLF στις 17 Ιουλίου 2026 δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές sidirodromikanea
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