2026-07-28 15:43:05

Με την ομόφωνη απόρριψη όλων των βασικών αιτημάτων της υπεράσπισης ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της δίκης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πριν από τη θερινή διακοπή.Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας είπε «όχι» στα αιτήματα αναβολής και αναστολής της διαδικασίας, αλλά και στις ενστάσεις που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Η δίκη, sidirodromikanea

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