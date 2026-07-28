2026-07-28 17:42:07
Φωτογραφία για Τεχνικός σύμβουλος των γρμανικων σιδηροδρόμων στην Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ)- Tο αντικείμενο της συνεργασίας.
Τα πώς και τα γιατί επέβαλαν τη συνεργασία των Σιδηροδρόμων Ελλάδος με την Deutsche Bank engineering & consulting και το έργο που αυτή αναλαμβάνει, παρέθεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της "Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.", Χρήστος Παληός, στα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, προ της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.Η σύμβαση αφορά πενταετή καθημερινή επιχειρησιακή υποστήριξη και sidirodromikanea
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