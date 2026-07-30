2026-07-30 13:57:00
Φωτογραφία για Ανακοίνωση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού

 



Το Σάββατο 1η Αυγούστου θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο εξωκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος στις 7:00 π. μ. 

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