2026-07-12 20:37:57
Φωτογραφία για Νέα γενική γραμματέας η Δάφνη‑Ελένη Νικολάου στο Υπουργείο Υγείας
Από το Γραφείο του Πρωθυπουργού ανακοινώθηκαν οι νέες τοποθετήσεις γενικών γραμματέων σε δύο κομβικά Υπουργεία, ενισχύοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό και την επιχειρησιακή προστασία κρίσιμων δομών του κράτους. Οι επιλογές αφορούν πρόσωπα με σημαντική εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και στη νομική επιστήμη.

Στο Υπουργείο Υγείας ορίστηκε γενική γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού η Δάφνη‑Ελένη Νικολάου. Επίσης, τοποθετήθηκε γενικός γραμματέας Προστασίας Κρισίμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δάφνη‑Ελένη Νικολάου είναι δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Από το 2013 άσκησε δικηγορία στη Δικηγορική Εταιρεία «Αθανάσιος Βαρλάμης & Συνεργάτες», που εξελίχθηκε σε εταίρο, αναλαμβάνοντας υποθέσεις εμπορικού, φορολογικού και κυρίως ποινικού δικαίου, με εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα.

Το 2019 εντάχθηκε στο νομικό τμήμα του γραφείου του τότε υφυπουργού και στη συνέχεια αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση, στο οποίο το 2021 ανέλαβε επικεφαλής. Η κ. Νικολάου συμμετείχε ενεργά στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναμόρφωση του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.


Το 2023 ανέλαβε την ευθύνη του νομικού τμήματος του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 υπηρετεί ως επικεφαλής Νομική Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, με αρμοδιότητα το νομοθετικό έργο.

Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές και διοικητικά συμβούλια φορέων, όπως:

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων,Εποπτικό Συμβούλιο Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ

Πηγή : virus
pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ασφαλής διαμόρφωση - διακόσμηση σε σεισμογενείς περιοχές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ασφαλής διαμόρφωση - διακόσμηση σε σεισμογενείς περιοχές
Λάρισα: Φωτιά σε βαγόνι τρένου και απίστευτη ταλαιπωρία 9 ωρών για τους επιβάτες προς Αθήνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Λάρισα: Φωτιά σε βαγόνι τρένου και απίστευτη ταλαιπωρία 9 ωρών για τους επιβάτες προς Αθήνα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου έριξαν οριστικά την αυλαία στο Breakfast@star: Εύχομαι καλύτερες μέρες για την τηλεόραση
Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου έριξαν οριστικά την αυλαία στο Breakfast@star: Εύχομαι καλύτερες μέρες για την τηλεόραση
Γιώργος Αρσενάκος: Το μήνυμα στήριξης στην Ελένη Φουρέιρα μετά την εξομολόγησή της για την καταγωγή της
Γιώργος Αρσενάκος: Το μήνυμα στήριξης στην Ελένη Φουρέιρα μετά την εξομολόγησή της για την καταγωγή της
Πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός «θωρακίζει» τις επιχειρήσεις Υγείας
Πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός «θωρακίζει» τις επιχειρήσεις Υγείας
Δάφνη Καραβοκύρη: Τι απαντά για το τέλος του Real View και τις νέες προτάσεις
Δάφνη Καραβοκύρη: Τι απαντά για το τέλος του Real View και τις νέες προτάσεις
Μπλε Ώρες: Γιώργος Παρτσαλάκης, Ελένη Βαΐτσου και Κωνσταντίνος Τσίτσιος στο 6ο teaser της νέας σειράς
Μπλε Ώρες: Γιώργος Παρτσαλάκης, Ελένη Βαΐτσου και Κωνσταντίνος Τσίτσιος στο 6ο teaser της νέας σειράς
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Όταν η Γερμανία κατασκεύασε ένα ιπτάμενο τρένο πριν από 125 χρόνια, μια πόλη συγχωνεύτηκε από κάτω του.
Όταν η Γερμανία κατασκεύασε ένα ιπτάμενο τρένο πριν από 125 χρόνια, μια πόλη συγχωνεύτηκε από κάτω του.
Διακοπή κυκλοφορίας λόγω πυρκαγιάς στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο.
Διακοπή κυκλοφορίας λόγω πυρκαγιάς στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο.
Στο Μπράτσο του Μιρταριού ( BRACCIOD EL MIRTA -Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
Στο Μπράτσο του Μιρταριού ( BRACCIOD EL MIRTA -Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
TIPS ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΙΚΟ: ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟ PIN ΣΤΟ smartphone σας
TIPS ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΙΚΟ: ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟ PIN ΣΤΟ smartphone σας
Λειτουργία Γραφείου Γάμων Μεσολογγίου Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας
Λειτουργία Γραφείου Γάμων Μεσολογγίου Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας