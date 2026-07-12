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Από το Γραφείο του Πρωθυπουργού ανακοινώθηκαν οι νέες τοποθετήσεις γενικών γραμματέων σε δύο κομβικά Υπουργεία, ενισχύοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό και την επιχειρησιακή προστασία κρίσιμων δομών του κράτους. Οι επιλογές αφορούν πρόσωπα με σημαντική εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και στη νομική επιστήμη.Στο Υπουργείο Υγείας ορίστηκε γενική γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού η Δάφνη‑Ελένη Νικολάου. Επίσης, τοποθετήθηκε γενικός γραμματέας Προστασίας Κρισίμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου.Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δάφνη‑Ελένη Νικολάου είναι δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Από το 2013 άσκησε δικηγορία στη Δικηγορική Εταιρεία «Αθανάσιος Βαρλάμης & Συνεργάτες», που εξελίχθηκε σε εταίρο, αναλαμβάνοντας υποθέσεις εμπορικού, φορολογικού και κυρίως ποινικού δικαίου, με εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα.Το 2019 εντάχθηκε στο νομικό τμήμα του γραφείου του τότε υφυπουργού και στη συνέχεια αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση, στο οποίο το 2021 ανέλαβε επικεφαλής. Η κ. Νικολάου συμμετείχε ενεργά στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναμόρφωση του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.Το 2023 ανέλαβε την ευθύνη του νομικού τμήματος του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 υπηρετεί ως επικεφαλής Νομική Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, με αρμοδιότητα το νομοθετικό έργο.Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές και διοικητικά συμβούλια φορέων, όπως:Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων,Εποπτικό Συμβούλιο Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του ΕΟΠΥΥΠηγή : virus