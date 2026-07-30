2026-07-30 11:17:08
Φωτογραφία για Hellenic Train: Καθυστέρηση δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στο ύψος των Αγίων Αναργύρων.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 10:23 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα - Άγιοι Ανάργυροι και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς - Κάτω Αχαρνές, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, sidirodromikanea
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