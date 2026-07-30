2026-07-30 11:05:09

Με διπλή τηλεοπτική παρουσία θα βρεθεί ο Νίκος Μουτσινάς στο πρόγραμμα του STAR τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Εκτός από το καθημερινό «Lingo», ο παρουσιαστής επιστρέφει και στη μυθοπλασία, συμμετέχοντας με guest εμφάνιση στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Τα Φαντάσματα».



Το πρώτο trailer της νέας σεζόν έχει ήδη κυκλοφορήσει, αποκαλύπτοντας μια πρώτη εικόνα από τη συμμετοχή του, η οποία αναμένεται να χαρίσει αρκετές κωμικές στιγμές στους τηλεθεατές.



O Νίκος Μουτσινάς θα κάνει μια ιδιαίτερη guest εμφάνιση, ενώ στο νέο κύκλο της σειράς θα συμμετάσχουν επίσης οι Αντώνης Καρυστινός, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Φάνης Λαμπρόπουλος και Παναγιώτα Βιτεντζάκη, σε ρόλους που θα φέρουν νέες ανατροπές στην ιστορία.



Η επιτυχημένη κωμωδία του STAR, βασισμένη στη βρετανική σειρά «Ghosts», επιστρέφει με νέα επεισόδια, διατηρώντας στο επίκεντρο το στοιχειωμένο αρχοντικό των Παπαρρηγόπουλων και τους ιδιαίτερους ενοίκους του, ενώ νέοι χαρακτήρες έρχονται να αλλάξουν τις ισορροπίες.



Τη διασκευή του σεναρίου υπογράφει ο Λευτέρης Παπαπέτρου και τη σκηνοθεσία ο Αλέξανδρος Τσιλιφώνης, με τη σειρά να αποτελεί μία από τις βασικές προτάσεις μυθοπλασίας του STAR για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.



Η συμμετοχή του Νίκου Μουτσινά στα «Φαντάσματα» σηματοδοτεί την επιστροφή του στην υποκριτική, προσθέτοντας ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο στο τηλεοπτικό του πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-2027.



Πηγή: tvnea.com



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