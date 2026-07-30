2026-07-30 15:31:48

Η ΣΤΑΣΥ και η ΔΥΠΑ ξεκινούν συνεργασία για σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς στον σιδηροδρομικό τομέα, παρέχοντας διετή εκπαίδευση με πρακτική και νέες ειδικότητες στη σχολή Μαθητείας Ρέντη.Συνεργασία με στόχο τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας εγκαινιάζουν η ΣΤΑΣΥ και η ΔΥΠΑ συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη sidirodromikanea

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