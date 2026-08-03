2026-08-03 11:36:14
Φωτογραφία για Αυτή είναι η ημερομηνία που αποφάσισαν τα μεγάλα κανάλια για τη «μάχη» της prime time
Οι τελικές αποφάσεις για την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν περνούν πλέον στο στάδιο της οριστικοποίησης, με τα μεγάλα κανάλια να έχουν καταλήξει –εκτός απροόπτου– σε κοινό σχεδιασμό για την πρεμιέρα της prime time.

Σύμφωνα με  πληροφορίες , ANT1, Mega, Alpha και Star έχουν συμφωνήσει να ανοίξουν τη μεγάλη μάχη της βραδινής ζώνης τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον βασικό σχεδιασμό όλων των σταθμών.

Το τελευταίο διάστημα είχαν πέσει στο τραπέζι διαφορετικά σενάρια, με αρκετά στελέχη να εισηγούνται ακόμη και μετάθεση των πρεμιέρων για τις αρχές Οκτωβρίου. Τελικά, όμως, επικράτησε η άποψη ότι καμία πλευρά δεν επιθυμεί να δώσει πολύτιμο χρόνο στον ανταγωνισμό, αφήνοντας «κενό πεδίο» στη βραδινή ζώνη.

Έτσι, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, οι μεγάλες σειρές, τα τηλεπαιχνίδια και οι ψυχαγωγικές παραγωγές των τεσσάρων σταθμών θα μπουν σχεδόν ταυτόχρονα στη διεκδίκηση της τηλεθέασης, εγκαινιάζοντας μία από τις πιο απαιτητικές και ανταγωνιστικές σεζόν των τελευταίων ετών.

Υπάρχει, ωστόσο, μία σημαντική παράμετρος που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μοναδικό σενάριο που θα οδηγήσει σε αλλαγή του σχεδιασμού είναι η προκήρυξη πρόωρων εθνικών εκλογών μέσα στον Σεπτέμβριο. Σε αυτή την περίπτωση, οι προγραμματισμένες πρεμιέρες θα μετατεθούν για αργότερα, καθώς η ενημέρωση θα βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο του τηλεοπτικού προγράμματος.

Πηγή: tvnea.com
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