2026-08-03 08:50:32

Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε στην επιβατική αμαξοστοιχία Samastipur-Saharsa (63344) στην πλατφόρμα αρ. 2 του σιδηροδρομικού σταθμού Simri Bakhtiyarpur στην περιοχή Saharsa του Μπιχάρ γύρω στις 3:25 π.μ. τη Δευτέρα, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες και το προσωπικό των σιδηροδρόμων.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε κοντά στη μεσαία μηχανή του τρένου και εξαπλώθηκε γρήγορα σε sidirodromikanea

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