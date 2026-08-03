Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Αντώνη Κανάκη και τον ΑΝΤ1, με τις δύο πλευρές να έχουν αφήσει πίσω τους σχεδόν όλα τα ανοιχτά ζητήματα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.com, το τελευταίο διάστημα υπήρξε σημαντική πρόοδος στις συζητήσεις, με τα περισσότερα διαδικαστικά θέματα που παρέμεναν σε εκκρεμότητα να έχουν πλέον διευθετηθεί. Οι επαφές συνεχίζονται σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με στόχο να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες που θα ανοίξουν τον δρόμο για τις τελικές υπογραφές.

Άλλωστε, η πρόθεση και των δύο πλευρών είναι ξεκάθαρη. Ο ΑΝΤ1 επιθυμεί τη συνέχιση της επιτυχημένης συνεργασίας του με τον Αντώνη Κανάκη και την ομάδα του, ενώ και η «παρέα της Θεσσαλονίκης» εμφανίζεται θετική στην ανανέωση της κοινής πορείας με το κανάλι.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, η συμφωνία βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την οριστικοποίησή της. Όπως όλα δείχνουν, ο ΑΝΤ1 και ο Αντώνης Κανάκης ετοιμάζονται να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, ολοκληρώνοντας έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που έχει πλέον μπει στην πιο κρίσιμη φάση.

Πηγή: tvnea.com