2026-08-03 08:36:04
Φωτογραφία για Η νέα λίστα πληρωμών αναδρομικών από επανυπολογισμούς συντάξεων.
Νέα λίστα πληρωμών για δεκάδες χιλιάδες εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων με αυξήσεις και αναδρομικά που αγγίζουν τις 20.000 ευρώ δρομολογεί ο ΕΦΚΑ για το επόμενο διάστημα.Στη λίστα πληρωμών, όπως αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», περιλαμβάνονται 37.003 κύριες συντάξεις από όλα σχεδόν τα Ταμεία του ΕΦΚΑ, όπως ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Ταμεία ΔΕΚΟ, ΝΑΤ και άλλους sidirodromikanea
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