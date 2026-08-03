2026-08-03 10:53:55

Η προσπάθεια απόκτησης ενός παιδιού μέσω της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αποτελεί μια βαθιά ευαίσθητη, απαιτητική και συχνά ψυχοφθόρα διαδικασία για εκατοντάδες ζευγάρια. Στο επίκεντρο αυτών των εξειδικευμένων θεραπειών βρίσκονται συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα, η έγκαιρη και ακριβής λήψη των οποίων καθορίζει σε απόλυτο βαθμό την επιτυχία ή την αποτυχία μιας προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης. Όταν η αλυσίδα εφοδιασμού αυτών των κρίσιμων φαρμάκων διαταράσσεται ή υπόκειται σε εμπορικούς περιορισμούς, το πλήγμα δεν είναι μόνο γραφειοκρατικό ή επιχειρησιακό, αλλά αντανακλά άμεσα στην ψυχική υγεία και στον οικογενειακό προγραμματισμό των ασθενών, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το οξύ δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.



Οι αποκαλύψεις για το σύστημα διανομής και οι επιλεκτικές πρακτικέςΟ Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (Π.Φ.Σ.) φέρνει στο φως της δημοσιότητας σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο διακίνησης και διάθεσης σκευάσματος από την παρασκευάστρια εταιρεία MERCK. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Φ.Σ., η ίδια η εταιρεία επιβεβαιώνει στην πράξη πως οι ποσότητες που τροφοδοτούν τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες είναι αυστηρά περιορισμένες. Στις περιπτώσεις όπου οι φαρμακαποθήκες αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των ιδιωτικών φαρμακείων, η απευθείας προμήθεια του φαρμάκου από τη φαρμακευτική εταιρεία διενεργείται απρόσκοπτα μόνο προς όσα φαρμακεία διατηρούν ήδη ενεργή συνεργασία μαζί της.



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