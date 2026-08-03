2026-08-03 11:36:14

Παραμένει αβέβαιο το τηλεοπτικό μέλλον του Survivor στον ΣΚΑΪ, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για την επιστροφή του δημοφιλούς ριάλιτι επιβίωσης τη νέα τηλεοπτική σεζόν.



Το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που ήθελαν το Survivor να επιστρέφει στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο παραμένει υπό εξέταση και δεν έχει ακόμη «κλειδώσει».



Μάλιστα, στο εσωτερικό του σταθμού φαίνεται να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με το αν θα πρέπει να επανέλθει το πρόγραμμα, με αρκετά στελέχη να εκφράζουν προβληματισμό για μια νέα παραγωγή του ριάλιτι.



Σύμφωνα με τη Realnews, ανώτατο στέλεχος του ΣΚΑΪ διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις και εμφανίζεται αντίθετο στο ενδεχόμενο επιστροφής του Survivor, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις τελικές αποφάσεις.



Έτσι, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, με τις οριστικές αποφάσεις για το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ να αναμένονται το προσεχές διάστημα, καθώς συνεχίζεται ο σχεδιασμός της νέας τηλεοπτικής σεζόν.



Πηγή: tvnea.com



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