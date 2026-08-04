Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων: Αυξήσεις σε Propiogenta, Neurobion και άλλα μη αποζημιούμενα – Τι αλλάζει από 31/7/2026
2026-08-04 09:44:52
Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ3(α) 32643/30-7-2026. Το δελτίο περιλαμβάνει νέα φάρμακα του 1ου τριμήνου 2026, ανατιμολόγηση προϊόντων αναφοράς και γενοσήμων λόγω λήξης της προστασίας δεδομένων, καθώς και αναπροσαρμογές τιμών σε μη αποζημιούμενα φάρμακα.
Έναρξη ισχύος: 31 Ιουλίου 2026 για ΚΑΚ, νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, φαρμακαποθήκες, συνεταιρισμούς και φαρμακεία.
Προθεσμία ενστάσεων: έως την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59, αποκλειστικά στο [email protected].
Τιμές: οι χονδρικές και νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ενώ οι λιανικές περιλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Τι περιλαμβάνει το νέο Δελτίο Τιμών 1. Νέα φάρμακα 1ου τριμήνου 2026
Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει 53 κωδικούς/συσκευασίες. Πρόκειται για...
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