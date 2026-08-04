2026-08-04 08:19:07
Φωτογραφία για FREEGR TIPS: ΑΦΙΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΑΧΡΗΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ

 



Η αφαίρεση των άχρηστων εφαρμογών (bloatware) είναι ο καλύτερος τρόπος για να ελευθερώσετε χώρο, να βελτιώσετε τη μπαταρία και να κάνετε το κινητό σας πιο γρήγορο.

Η διαδικασία διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με το αν έχετε Android ή iPhone:

1. Σε συσκευές Android

Κανονική αφαίρεση (για εφαρμογές που κατεβάσατε εσείς):

Πιέστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής στην αρχική οθόνη ή στο μενού.

Πατήστε Aπεγκατάσταση (Uninstall) ή σύρετε το εικονίδιο προς την επιλογή "Απεγκατάσταση".

Απεενεργοποίηση προεγκατεστημένων εφαρμογών (Bloatware): Πολλές εφαρμογές του κατασκευαστή ή του παρόχου δεν διαγράφονται πλήρως, αλλά μπορούν να «αδρανοποιηθούν»:

Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές.

Βρείτε την εφαρμογή που δεν θέλετε.

Αν δεν υπάρχει επιλογή "Απεγκατάσταση", πατήστε Απενεργοποίηση (Disable). Αυτό σταματά τη λειτουργία της στο υπόβαθρο, την κρύβει από το μενού και ελευθερώνει τους πόρους της συσκευής.

2. Σε συσκευές iPhone (iOS)

Πιέστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε να διαγράψετε.

Επιλέξτε Aφαίρεση εφαρμογής (Remove App).

Πατήστε Διαγραφή εφαρμογής (Delete App) για να αφαιρεθεί πλήρως από το τηλέφωνο.

Σημείωση: Αν επιλέξετε "Αφαίρεση από την Οθόνη αφετηρίας", η εφαρμογή θα παραμείνει στη Βιβλιοθήκη εφαρμογών χωρίς να διαγραφεί.

Συμβουλές για ακόμα καλύτερο καθαρισμό:

Έλεγχος αποθηκευτικού χώρου: Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις του κινητού (στην ενότητα Αποθηκευτικός χώρος ή Φροντίδα συσκευής) για να δείτε ποιες εφαρμογές πιάνουν τον περισσότερο χώρο και δεν τις έχετε χρησιμοποιήσει για καιρό.

Προσοχή στα "Cleaner Apps": Μην κατεβάζετε εφαρμογές τρίτων που υπόσχονται «καθαρισμό» ή «επιτάχυνση» του κινητού. Τις περισσότερες φορές είναι οι ίδιες άχρηστες και γεμάτες διαφημίσεις. Χρησιμοποιείτε μόνο τα ενσωματωμένα εργαλεία της συσκευής σας.



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