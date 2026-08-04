2026-08-04 02:20:24
Φωτογραφία για ΕΟΠΥΥ: Η υπηρεσία Αποστολής ΦΥΚ Κατ’ Οίκον συνεχίζεται αδιάλειπτα και τον Αύγουστο
Η απρόσκοπτη συνέχιση της υπηρεσίας, ακόμη και κατά την περίοδο αυτή, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Οργανισμού.

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η υπηρεσία Αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) Κατ’ Οίκον θα συνεχιστεί αδιάλειπτα καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου 2026, χωρίς καμία διακοπή.

Η απρόσκοπτη συνέχιση της υπηρεσίας, ακόμη και κατά την περίοδο αυτή, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Οργανισμού, διασφαλίζοντας τη συνεχή πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες τους και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις των ασθενών, διευκολύνεται η συμμόρφωση στη θεραπεία και ενισχύεται η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Ο ΕΟΠΥΥ σημειώνει ότι παραμένει προσηλωμένος στην παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών, με επίκεντρο την ασφαλή, έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πηγή : iatronet 
pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σιδηροδρομικός Σταθμός Αιγίου: Ερώτηση Ανδρέα Παναγιωτόπουλου για τη χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σιδηροδρομικός Σταθμός Αιγίου: Ερώτηση Ανδρέα Παναγιωτόπουλου για τη χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων.
Δεν μπορεί μια στιγμή να ακυρώνει έναν άνθρωπο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δεν μπορεί μια στιγμή να ακυρώνει έναν άνθρωπο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται στο OPEN
Η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται στο OPEN
Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα της υπεράσπισης – Συνεχίζεται στις 7/9.
Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα της υπεράσπισης – Συνεχίζεται στις 7/9.
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια για τον μήνα Άυγουστο ανακοίνωσε η Hellenic Train.
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια για τον μήνα Άυγουστο ανακοίνωσε η Hellenic Train.
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τον Αύγουστο: Αλλαγές στη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τον Αύγουστο: Αλλαγές στη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία
Μέσα στον Αύγουστο η πληρωμή των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρόληψης της παχυσαρκίας
Μέσα στον Αύγουστο η πληρωμή των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρόληψης της παχυσαρκίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Bλήτα: Ένα ταπεινό χόρτο. Μνήμες από τη ζωή στο χωριό και τις απλές γεύσεις
Bλήτα: Ένα ταπεινό χόρτο. Μνήμες από τη ζωή στο χωριό και τις απλές γεύσεις
Η Trenitalia δοκιμάζει μεμβράνες ελέγχου ηλιακής ενέργειας στα τρένα υψηλής ταχύτητας.
Η Trenitalia δοκιμάζει μεμβράνες ελέγχου ηλιακής ενέργειας στα τρένα υψηλής ταχύτητας.
ACTION 24: Πρεμιέρα για τα δελτία ειδήσεων της νέας τηλεοπτικής σεζόν στις 31 Αυγούστου
ACTION 24: Πρεμιέρα για τα δελτία ειδήσεων της νέας τηλεοπτικής σεζόν στις 31 Αυγούστου
Το νέο μας paper Springer Nature
Το νέο μας paper Springer Nature
Ταχιάος: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που θα παραδοθεί το Μετρό Καλαμαριάς» – Όλο το σχέδιο για τις επεκτάσεις στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Ταχιάος: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που θα παραδοθεί το Μετρό Καλαμαριάς» – Όλο το σχέδιο για τις επεκτάσεις στη δυτική Θεσσαλονίκη.