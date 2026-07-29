Χθες, Πέμπτη, το βράδυ, η Χονγκ Γουάνγκ έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν. Η βιντεοκλήση από τον επικεφαλής του γαλλικού κράτους δεν ήταν καν η ύψιστη τιμή. Η Γουάνγκ, μαζί με τον συνάδελφό της μαθηματικό, Γιου Ντενγκ, έγιναν από τους ελάχιστους Κινέζους ακαδημαϊκούς (και οι πρώτοι με προπτυχιακές σπουδές στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας μετά τον Σινγκ-Τουνγκ Γιάου το 1982) που κέρδισαν το περίβλεπτο Βραβείο Φιλντς, που απονέμεται κάθε τέσσερα χρόνια σε δύο, τρεις ή τέσσερις μαθηματικούς κάτω των 40 ετών ως αναγνώριση σπουδαίων μαθηματικών επιτευγμάτων τους.

Το Μετάλλιο Φιλντς, που θεωρείται το αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ για τα Μαθηματικά, απονεμήθηκε την Πέμπτη στις ΗΠΑ, σε μια εποχή που οι ανθρώπινες υπολογιστικές ικανότητες βρίσκονται αντιμέτωπες ολοένα και περισσότερο με τις προκλήσεις που αναδύονται από την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

. Οι άλλοι δύο συνάδελφοί τους που βραβεύτηκαν φέτος είναι ο Τζον Πάρντον από τις ΗΠΑ και ο Τζέικον Τσίμερμαν από τον Καναδά, με καθέναν από τους τέσσερις να κερδίζει 15.000 καναδικά δολάρια (10.500 δολάρια ΗΠΑ). Ο Πάρντον βραβεύθηκε για την συνεισφορά του στη συμπλεκτική γεωμετρία, την τοπολογία και την θεωρία κόμβων, ενώ ο Τσίμερμαν για την σεινεισφορά του στη γεωμετρία και την θεωρία αριθμών, συμπεριλαμβανομένης της εικασίας André–Oort.

Μαζί με τον συνάδελφό της, Τζος Τσαλ, η Γουάνγκ απάντησε σε προεκτάσεις ενός προβλήματος που έθεσε αρχικά ο Ιάπωνας μαθηματικός Σοΐτσι Κακέγια το 1917 και είναι γνωστό ως «το πρόβλημα του Kakeya»: Αν περιστρέψεις ένα μολύβι έτσι ώστε να κάνει μια πλήρη περιστροφή, ποιο είναι το μικρότερο εμβαδόν που καταλαμβάνει; Αν και το αρχικό δισδιάστατο ερώτημα απαντήθηκε το 1928, η Γουάνγκ και ο Τσαλ απέδειξαν την τρισδιάστατη εικασία Kakeya, σε μία μελέτη που δημοσίευσαν πέρυσι. «Αν αυτή η υπόθεση συναρπάζει τόσο πολύ τον κόσμο, είναι επειδή αυτό το είδος φαινομένου εμφανίζεται φυσικά σε προβλήματα από πολύ διαφορετικούς τομείς», δήλωσε η Γουάνγκ στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. H ίδια, μόλις η τρίτη γυναίκα στην Ιστορία που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο, προέτρεψε τους πάντες να κυνηγούν με θάρρος αυτό που αγαπούν.

Από την πλευρά του ο Ντενγκ, ένας 37χρονος καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, τιμήθηκε για το έργο του στην επίλυση ενός άλλου προβλήματος, επίσης ενός και πλέον αιώνα. Το 1900, ο Γερμανός μαθηματικός Ντέιβιντ Χίλμπερτ έθεσε αυτό που θα γινόταν γνωστό ως το Εκτο Πρόβλημα του Χίλμπερτ: την ανάγκη για μαθηματική αξιωματική θεμελίωση της Φυσικής. Ένα κεντρικό κομμάτι αυτού του προλήματος ήταν το πώς μπορεί να υπολογιστεί η μακροσκοπική συμπεριφορά ενός συστήματος (όπως ένα ρευστό ή αέριο) με βάση την μικροσκοπική κίνηση μεμονωμένων σωματιδίων. Ο Ντενγκ έλυσε αυτό το σκέλος του προβλήματος μελετώντας τη συμπεριφορά των αερίων(*). «Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή να βρίσκεται το όνομά μου στη λίστα, έπειτα από όλους αυτούς τους σπουδαίους μαθηματικούς που πάντα θαύμαζα», ανέφερε ο ίδιος για τη βράβευσή του.

Από την Κίνα στον κόσμο Τόσο ο Ντενγκ όσο και η Γουάνγκ συνέχισαν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στο εξωτερικό. Ο Ντενγκ μεταγράφηκε από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) ως προπτυχιακός φοιτητής και στη συνέχεια απέκτησε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον το 2015. Η Γουάνγκ, αφού παρέλειψε δύο τάξεις στο δημοτικό και αποφοίτησε από το υψηλού κύρους πανεπιστήμιο του Πεκίνου, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Γαλλία, πριν αποκτήσει το διδακτορικό της από το MIT το 2019. Η ίδια απέδωσε την επιτυχία της στους «λαμπρούς συναδέλφους» της σε κάθε στάδιο της καριέρας της, σύμφωνα με σχόλια που δημοσίευσε το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) μετά την ανακοίνωση της βράβευσής της. «Στιγμές όπως αυτή δεν ανήκουν ποτέ μόνο σε ένα άτομο. Αποτελούν το αποκορύφωμα ετών τυχαίων συναντήσεων και απροσδόκητων ερωτήσεων που σε κατευθύνουν προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε. Με διθυράμβους υποδέχτηκαν οι Κινέζοι τη σπουδαία βράβευση στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το Weibo έως το Rednote. «Υπερηφάνεια για όλο τον κινεζικό λαό», γράφει ένας χρήστης του Weibo. «Γινόμαστε μάρτυρες της Ιστορίας», λέει ένας άλλος. Εδώ και χρόνια, η Κίνα προσπαθεί να ανακόψει το κύμα φυγής των λαμπρών μυαλών της στο εξωτερικό, καθώς τα δικά της πανεπιστήμια αποκτούν όλο και μεγαλύτερο κύρος.

(*) Απέδειξε την εξίσωση Boltzmann μέσα από την δυναμική των συγκρούσεων των μεμονωμένων μορίων ως σκληρές σφαίρες: . Ο Ντενγκ απέδειξε πώς η μακροσκοπική εξίσωση Boltzmann (που θεωρεί τα μόρια στατιστικά) προκύπτει ως το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της νευτώνειας φυσικής που περιγράφει δισεκατομμύρια μεμονωμένα μόρια που συγκρούονται μεταξύ τους.

πηγή: https://www.kathimerini.gr/world/564363676/oi-kinezoi-poy-elysan-dyo-aionovia-provlimata-kai-kerdisan-to-nompel-mathimatikon/



διαβάστε σχετικά: Four young mathematicians awarded the 2026 Fields Medals – https://www.scientificamerican.com/article/2026-fields-medals-go-to-four-young-mathematicians/

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