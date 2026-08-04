2026-08-04 09:14:51
Φωτογραφία για Θεσσαλονίκη: Πώς αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης λόγω του μετρό Καλαμαριάς, ποιες λεωφορειακές γραμμές καταργούνται, ποιες νέες θα λειτουργήσουν, ποιες αλλάζουν.
Σύμφωνα με αρμόδια πηγή, το σχέδιο αυτό πρόκειται να παρουσιαστεί σε συνάντηση η οποία θα γίνει αύριο στον ΟΣΕΘ, με τη συμμετοχή του δήμου ΚαλαμαριάςΑρκετές αλλαγές σε λεωφορειακές γραμμές του εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης φέρνει η επικείμενη έναρξη της λειτουργίας της γραμμής επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά η οποία, σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις (σ.σ. ΑΠΕ-ΜΠΕ) του
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Η Ουγγαρία περιορίζει τις βραδινές εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές λόγω καύσωνα.
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