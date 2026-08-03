2026-08-03 21:28:20
Φωτογραφία για Σιδηροδρομικός Σταθμός Αιγίου: Ερώτηση Ανδρέα Παναγιωτόπουλου για τη χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων.
Έως τις 13 Σεπτεμβρίου πρέπει, σύμφωνα με τον βουλευτή Αχαΐας, να παρακατατεθεί ποσό περίπου 2 εκατ. ευρώ για τα συνοδά οδικά έργαΤην άμεση εξασφάλιση των περίπου 2 εκατ. ευρώ που απαιτούνται για τη συμπληρωματική απαλλοτρίωση των συνοδών έργων του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αιγίου ζητά από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, προειδοποιώντας sidirodromikanea
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