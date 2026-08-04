





Εκεί που η ιστορία συναντά την άγρια ομορφιά του Αιγαίου!

Η νέα δραματική σειρά «Μια Γυναίκα» φέρνει στη μικρή οθόνη μια δυνατή ιστορία αγάπης, απώλειας, επιβίωσης και δεύτερων ευκαιριών.

Η εικόνα της σειράς αποκτά μια ξεχωριστή διάσταση μέσα από τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στη μαγευτική Φολέγανδρο.

Οι απόκρημνοι βράχοι, τα επιβλητικά ξωκλήσια, τα κατάλευκα σοκάκια, τα μοναδικά ηλιοβασιλέματα του νησιού, δημιουργούν ένα σκηνικό κινηματογραφικό.

Η Φολέγανδρος δεν αποτελεί απλά ένα φόντο, γίνεται ένας ακόμη «χαρακτήρας» της ιστορίας, συνοδεύοντας τις πιο τρυφερές αλλά και τις πιο καθοριστικές στιγμές των ηρώων.







Από την αυλή της Παναγιάς με την ανεμπόδιστη θέα στο απέραντο γαλάζιο, μέχρι τις σιωπηλές ακτές και τις ατέλειωτες γραμμές του ορίζοντα, η φυσική ομορφιά του νησιού χαρίζει στη σειρά μια ατμόσφαιρα αυθεντική, γεμάτη εκτυφλωτικό φως, έντονο συναίσθημα και ελληνικό καλοκαίρι.

Εκεί, συναντάμε τη Μαρίνα και το Νίκο, δυο ερωτευμένους νέους που ζούνε τις πιο δυνατές στιγμές της ζωής τους.

Έχεις τρεις ευχές!

Να κρατιόμαστε έτσι χέρι χέρι για 100 χρόνια. Να κάνουμε πολλά παιδιά.

Και;..

Η σειρά αφηγείται μια ιστορία για τη δύναμη που γεννιέται μέσα από τις απώλειες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μαρίνα, μια νέα γυναίκα που, μετά τον τραγικό χαμό του άντρα της, μεγαλώνει μόνη τα δύο μικρά παιδιά της, παλεύοντας καθημερινά να κρατήσει την οικογένειά της όρθια απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Μια ιστορία για τις πληγές που αφήνει το παρελθόν, τις σχέσεις που δοκιμάζονται, την προδοσία, τη συγχώρεση και τον έρωτα. Είναι, όμως πάνω απ' όλα, η ιστορία μιας γυναίκας που ανακαλύπτει πως όταν πρόκειται για τα παιδιά της, οι δυνάμεις της είναι απεριόριστες.







Η σειρά υπόσχεται να συγκινήσει το κοινό όχι μόνο με την ανθρώπινη ιστορία της, αλλά και με τη μοναδική αισθητική της. Και η Φολέγανδρος, με την άγρια γοητεία και το ανεπανάληπτο φως της, συμβάλλει αναμφίβολα με τον ιδανικότερο τρόπο.







Απόλαυσε το trailer







Πηγή: tvnea.com