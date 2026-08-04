2026-08-04 15:03:40
Φωτογραφία για «Μια Γυναίκα»: Μια μοναδική ιστορία αγάπης γράφεται με φόντο το απέραντο γαλάζιο



Εκεί που η ιστορία συναντά την άγρια ομορφιά του Αιγαίου!

Η νέα δραματική σειρά «Μια Γυναίκα» φέρνει στη μικρή οθόνη μια δυνατή ιστορία αγάπης, απώλειας, επιβίωσης και δεύτερων ευκαιριών.

Η εικόνα της σειράς αποκτά μια ξεχωριστή διάσταση μέσα από τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στη μαγευτική Φολέγανδρο.

Οι απόκρημνοι βράχοι, τα επιβλητικά ξωκλήσια, τα κατάλευκα σοκάκια, τα μοναδικά ηλιοβασιλέματα του νησιού, δημιουργούν ένα σκηνικό κινηματογραφικό.

Η Φολέγανδρος δεν αποτελεί απλά ένα φόντο, γίνεται ένας ακόμη «χαρακτήρας» της ιστορίας, συνοδεύοντας τις πιο τρυφερές αλλά και τις πιο καθοριστικές στιγμές των ηρώων.



Από την αυλή της Παναγιάς με την ανεμπόδιστη θέα στο απέραντο γαλάζιο, μέχρι τις σιωπηλές ακτές και τις ατέλειωτες γραμμές του ορίζοντα, η φυσική ομορφιά του νησιού χαρίζει στη σειρά μια ατμόσφαιρα αυθεντική, γεμάτη εκτυφλωτικό φως, έντονο συναίσθημα και ελληνικό καλοκαίρι.

Εκεί, συναντάμε τη Μαρίνα και το Νίκο, δυο ερωτευμένους νέους που ζούνε τις πιο δυνατές στιγμές της ζωής τους.



Έχεις τρεις ευχές!

Να κρατιόμαστε έτσι χέρι χέρι για 100 χρόνια. Να κάνουμε πολλά παιδιά.

Και;..

Η σειρά αφηγείται μια ιστορία για τη δύναμη που γεννιέται μέσα από τις απώλειες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μαρίνα, μια νέα γυναίκα που, μετά τον τραγικό χαμό του άντρα της, μεγαλώνει μόνη τα δύο μικρά παιδιά της, παλεύοντας καθημερινά να κρατήσει την οικογένειά της όρθια απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Μια ιστορία για τις πληγές που αφήνει το παρελθόν, τις σχέσεις που δοκιμάζονται, την προδοσία, τη συγχώρεση και τον έρωτα. Είναι, όμως πάνω απ' όλα, η ιστορία μιας γυναίκας που ανακαλύπτει πως όταν πρόκειται για τα παιδιά της, οι δυνάμεις της είναι απεριόριστες.



Η σειρά υπόσχεται να συγκινήσει το κοινό όχι μόνο με την ανθρώπινη ιστορία της, αλλά και με τη μοναδική αισθητική της. Και η Φολέγανδρος, με την άγρια γοητεία και το ανεπανάληπτο φως της, συμβάλλει αναμφίβολα με τον ιδανικότερο τρόπο.



Απόλαυσε το trailer 







Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ενημέρωση πληγέντων από πυρκαγιές.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ενημέρωση πληγέντων από πυρκαγιές.
Οι πρώτες εικόνες από τον κόσμο του «Κρίνο & Αγκάθι»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι πρώτες εικόνες από τον κόσμο του «Κρίνο & Αγκάθι»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Όταν η ιστορία συναντά τις ράγες: Η Big Boy 4014 φτάνει στο Κάνσας Σίτι.
Όταν η ιστορία συναντά τις ράγες: Η Big Boy 4014 φτάνει στο Κάνσας Σίτι.
Κατερίνα Παπουτσάκη μετά το τέλος του YFSF: Κάθε σόου ήταν και μια μοναδική παράσταση που ξεχείλιζε ταλέντο
Κατερίνα Παπουτσάκη μετά το τέλος του YFSF: Κάθε σόου ήταν και μια μοναδική παράσταση που ξεχείλιζε ταλέντο
Επετειακή εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Lilly : Η ιστορία, η καινοτομία και η συμβολή στην υγεία
Επετειακή εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Lilly : Η ιστορία, η καινοτομία και η συμβολή στην υγεία
Show Your Stripes Day – Η κλιματική ιστορία της Αθήνας σε ένα γράφημα
Show Your Stripes Day – Η κλιματική ιστορία της Αθήνας σε ένα γράφημα
ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ : Μια δυνατή ιστορία έρχεται στον ΣΚΑΪ - Δείτε το πρώτο teaser
ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ : Μια δυνατή ιστορία έρχεται στον ΣΚΑΪ - Δείτε το πρώτο teaser
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Όλα είναι ταξίδι» με τον Χρήστο Ανθόπουλο – Η περιπέτεια ξεκινά στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
«Όλα είναι ταξίδι» με τον Χρήστο Ανθόπουλο – Η περιπέτεια ξεκινά στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε δραματική σύγκρουση τρένου με φορτηγό. Βίντεο.
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε δραματική σύγκρουση τρένου με φορτηγό. Βίντεο.
Αυτός ειναι και επίσημα ο τίτλος της νέας εκπομπής Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ - Δείτε το τρειλερ
Αυτός ειναι και επίσημα ο τίτλος της νέας εκπομπής Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ - Δείτε το τρειλερ
Πύλη ΕΟΠΥΥ–ΚΜΕΣ: Τι κάνουμε όταν η σύνδεση με Taxisnet «κολλάει» σε λάθος λογαριασμό
Πύλη ΕΟΠΥΥ–ΚΜΕΣ: Τι κάνουμε όταν η σύνδεση με Taxisnet «κολλάει» σε λάθος λογαριασμό
Και δεύτερο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου γίνεται τηλεοπτική σειρά
Και δεύτερο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου γίνεται τηλεοπτική σειρά