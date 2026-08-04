Στη δημοσιότητα δόθηκε ο τίτλος της νέας καθημερινής εκπομπής που θα παρουσιάζουν από τη νέα τηλεοπτική σεζόν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης πορείας τους στην ΕΡΤ1, το γνωστό τηλεοπτικό δίδυμο αναλαμβάνει τη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού, φιλοδοξώντας να μεταφέρει το γνώριμο ύφος που το καθιέρωσε τα προηγούμενα χρόνια.Η νέα εκπομπή θα έχει τον τίτλο «Studio στις 3», μια επιλογή που παραπέμπει τόσο στην ώρα μετάδοσής της όσο και στον χώρο όπου θα φιλοξενούνται καθημερινά οι καλεσμένοι της.Το πρώτο trailer της εκπομπής δίνει και μια πρώτη εικόνα από τη νέα τηλεοπτική της ταυτότητα. Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι και ο χαρακτηριστικός καναπές, ο οποίος διατηρείται στο σκηνικό, αποτελώντας σημείο αναφοράς της αισθητικής που συνόδευσε τους δύο παρουσιαστές τα προηγούμενα χρόνια.Το «Studio στις 3» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις βασικές προσθήκες του νέου προγράμματος του ΣΚΑΪ, με το κανάλι να επενδύει στη συγκεκριμένη ζώνη για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.View this post on Instagram

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Πηγή: tvnea.com