2026-08-04 12:15:04
Φωτογραφία για Πύλη ΕΟΠΥΥ–ΚΜΕΣ: Τι κάνουμε όταν η σύνδεση με Taxisnet «κολλάει» σε λάθος λογαριασμό
Σημαντική διευκρίνιση για την είσοδο στην Πύλη ΕΟΠΥΥ–ΚΜΕΣ

Σε ορισμένες περιπτώσεις η είσοδος μπορεί να αποτυγχάνει, επειδή ο browser έχει διατηρήσει ενεργή προηγούμενη σύνδεση με διαφορετικούς κωδικούς Taxisnet.

Η είσοδος στην Πύλη ΕΟΠΥΥ–ΚΜΕΣ πραγματοποιείται μέσω διασύνδεσης SSO. Αυτό σημαίνει ότι το email του λογαριασμού ΕΟΠΥΥ–ΚΜΕΣ έχει ταυτιστεί με συγκεκριμένους κωδικούς Taxisnet.

Εάν, όμως, στον ίδιο browser έχει προηγηθεί είσοδος σε άλλη υπηρεσία του Taxis ή του gov.gr με διαφορετικούς κωδικούς Taxisnet (πχ. εταιρικούς), το σύστημα ενδέχεται να...



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