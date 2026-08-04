2026-08-04 11:04:25
Φωτογραφία για Και δεύτερο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου γίνεται τηλεοπτική σειρά
Μετά τα «Δύο μαύρα πουκάμισα», που βρίσκονται ήδη σε φάση γυρισμάτων για λογαριασμό του Mega, ακόμη ένα έργο του Μένιου Σακελλαρόπουλου ετοιμάζεται να περάσει στη μικρή οθόνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της RealLife, το μυθιστόρημα που παίρνει σειρά για τηλεοπτική μεταφορά είναι η «Σουλτάνα», ένα από τα πιο γνωστά βιβλία του συγγραφέα, βασισμένο στην αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που σημάδεψαν οι μεγάλες ιστορικές αναταράξεις της Ελλάδας.

Η ιστορία ακολουθεί τη ζωή της Σουλτάνας, μιας γυναίκας που μεγαλώνει μέσα στις δυσκολίες του 20ού αιώνα και έρχεται αντιμέτωπη με διαδοχικές τραγωδίες. Από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την Κατοχή μέχρι τα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια, η ηρωίδα καλείται να σταθεί όρθια απέναντι στις συνεχείς δοκιμασίες της ζωής, σε μια αφήγηση που συνδυάζει την προσωπική περιπέτεια με την ελληνική ιστορία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εκδόσεις Ψυχογιός, που διατηρούν τα δικαιώματα του βιβλίου, βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες επαφές με μεγάλη εταιρεία παραγωγής, η οποία αναμένεται να αναλάβει την ανάπτυξη και την τηλεοπτική μεταφορά της σειράς.

Αν οι συζητήσεις ολοκληρωθούν θετικά, η «Σουλτάνα» θα αποτελέσει το δεύτερο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελλαρόπουλου που μεταφέρεται στην τηλεόραση, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της ελληνικής μυθοπλασίας για ιστορίες που βασίζονται σε επιτυχημένα λογοτεχνικά έργα.

Πηγή: tvnea.com
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