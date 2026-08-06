2026-08-06 08:31:12
Φωτογραφία για Ένα ιστορικό σπίτι στην Πάτμο με ξεχωριστό χαρακτήρα

Στην καρδιά της Χώρας της Πάτμου, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1999, ένα ιστορικό αρχοντικό του 18ου αιώνα ανακαινίστηκε με απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτονική και την ιστορία του. 

Το παραδοσιακό κτίσμα διατήρησε στο σύνολό του τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του, ενώ οι σύγχρονες παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του χωρίς να αλλοιώνουν την ταυτότητά του.



Η ανακαίνιση βασίστηκε κυρίως στη διατήρηση και συντήρηση των παραδοσιακών στοιχείων του κτίσματος, όπως οι ασβεστωμένοι τοίχοι, τα ξύλινα κουφώματα, οι παλιές πόρτες και οι χαρακτηριστικές ξύλινες οροφές με εμφανή δοκάρια, με τη χρήση αποκλειστικά τοπικών υλικών.  Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα παραδοσιακά χειροποίητα πήλινα πλακάκια του νησιού, με τις τρεις χαρακτηριστικές κυματιστές γραμμές που χαράζονται με το χέρι πάνω στον νωπό πηλό, που έχουν χρησιμοποιηθεί στα δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.


Την ιδιαίτερη ταυτότητα του σπιτιού συμπληρώνει μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή επίπλων και διακοσμητικών αντικειμένων διαφορετικών εποχών και προελεύσεων, που συνδυάζονται αρμονικά σε ύφος και αποχρώσεις, προσδίδοντας στους χώρους μοναδικό χαρακτήρα και διαχρονική αισθητική.

Η ανακαίνιση είναι έργο των σχεδιαστών Charlotte Rey και Duncan Campbell, σε συνεργασία με τον Πατμιώτη αρχιτέκτονα Γιάννη Σταυρόπουλο. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

houseandgarden.co.uk

SHARE
soulouposeto
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ρωσική πυραυλική επίθεση σκότωσε οκτώ πολίτες που περίμεναν τρένο στην περιοχή του Κιέβου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ρωσική πυραυλική επίθεση σκότωσε οκτώ πολίτες που περίμεναν τρένο στην περιοχή του Κιέβου.
TA FAKE NEWS ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ-ΕΜΠΙΣΤΑ ΜΟΝΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ SITE
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
TA FAKE NEWS ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ-ΕΜΠΙΣΤΑ ΜΟΝΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ SITE
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ένα ιστορικό αρχοντικό της Πάτμου
Ένα ιστορικό αρχοντικό της Πάτμου
ΠΦΣ: Ψηφίστηκε η διάταξη που αποκαθιστά τον υγειονομικό χαρακτήρα της διανυκτέρευσης των φαρμακείων οριοθετώντας με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκειά της
ΠΦΣ: Ψηφίστηκε η διάταξη που αποκαθιστά τον υγειονομικό χαρακτήρα της διανυκτέρευσης των φαρμακείων οριοθετώντας με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκειά της
Οδοντωτός: Δήμος και υπουργείο σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό τρένο των Καλαβρύτων.
Οδοντωτός: Δήμος και υπουργείο σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό τρένο των Καλαβρύτων.
HOME TOUR: Ισορροπία παλιού και νέου σε ένα διαμέρισμα με ξεχωριστό χαρακτήρα
HOME TOUR: Ισορροπία παλιού και νέου σε ένα διαμέρισμα με ξεχωριστό χαρακτήρα
Πάτρα: Τέλος εποχής για το ιστορικό Μηχανοστάσιο του ΟΣΕ – «Γκρεμίστηκαν» κτίρια και μνήμες δεκαετιών
Πάτρα: Τέλος εποχής για το ιστορικό Μηχανοστάσιο του ΟΣΕ – «Γκρεμίστηκαν» κτίρια και μνήμες δεκαετιών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Φωτιά με 11 τραυματίες σε εργοτάξιο του μετρό στο Μανχάταν.
Φωτιά με 11 τραυματίες σε εργοτάξιο του μετρό στο Μανχάταν.
ΠΦΣ: Υποχρεωτική η απασχόληση αδειούχων φαρμακοποιών στα φαρμακεία πολυϊδιοκτησίας που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο
ΠΦΣ: Υποχρεωτική η απασχόληση αδειούχων φαρμακοποιών στα φαρμακεία πολυϊδιοκτησίας που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο
Δημήτρης Νανόπουλος:Ὁ «μετα-ἄνθρωπος» δημιούργημα τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης
Δημήτρης Νανόπουλος:Ὁ «μετα-ἄνθρωπος» δημιούργημα τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης
Προαστιακός Λουτρακίου: Η εξέλιξη του έργου από ψηλά.
Προαστιακός Λουτρακίου: Η εξέλιξη του έργου από ψηλά.
Κατούνα: Ένα έργο πνοής 5,67 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον και το μέλλον της περιοχής.
Κατούνα: Ένα έργο πνοής 5,67 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον και το μέλλον της περιοχής.