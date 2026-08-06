Στην καρδιά της Χώρας της Πάτμου, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1999, ένα ιστορικό αρχοντικό του 18ου αιώνα ανακαινίστηκε με απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτονική και την ιστορία του.

Το παραδοσιακό κτίσμα διατήρησε στο σύνολό του τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του, ενώ οι σύγχρονες παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του χωρίς να αλλοιώνουν την ταυτότητά του.

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Η ανακαίνιση βασίστηκε κυρίως στη διατήρηση και συντήρηση των παραδοσιακών στοιχείων του κτίσματος, όπως οι ασβεστωμένοι τοίχοι, τα ξύλινα κουφώματα, οι παλιές πόρτες και οι χαρακτηριστικές ξύλινες οροφές με εμφανή δοκάρια, με τη χρήση αποκλειστικά τοπικών υλικών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα παραδοσιακά χειροποίητα πήλινα πλακάκια του νησιού, με τις τρεις χαρακτηριστικές κυματιστές γραμμές που χαράζονται με το χέρι πάνω στον νωπό πηλό, που έχουν χρησιμοποιηθεί στα δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.Την ιδιαίτερη ταυτότητα του σπιτιού συμπληρώνει μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή επίπλων και διακοσμητικών αντικειμένων διαφορετικών εποχών και προελεύσεων, που συνδυάζονται αρμονικά σε ύφος και αποχρώσεις, προσδίδοντας στους χώρους μοναδικό χαρακτήρα και διαχρονική αισθητική.Η ανακαίνιση είναι έργο των σχεδιαστών Charlotte Rey και Duncan Campbell, σε συνεργασία με τον Πατμιώτη αρχιτέκτονα Γιάννη Σταυρόπουλο.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣhouseandgarden.co.ukSHARE