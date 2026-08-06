2026-08-06 08:24:39
Φωτογραφία για Ρωσική πυραυλική επίθεση σκότωσε οκτώ πολίτες που περίμεναν τρένο στην περιοχή του Κιέβου.
Αφαιρέθηκαν εικόνες φρίκηςΤα σώματα αμάχων βρίσκονται στην πλατφόρμα του σιδηροδρομικού σταθμού Κβίτνεβε στην περιοχή του Κιέβου μετά από ρωσική επιδρομή στις 5 Αυγούστου. (Πηγή: Trybuna Brovary/Telegram)Οκτώ άμαχοι σκοτώθηκαν στην επίθεση της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του Κιέβου, αφού δέχτηκαν επίθεση ενώ περίμεναν το τρένο σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή sidirodromikanea
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