2026-08-06 08:24:39

Αφαιρέθηκαν εικόνες φρίκηςΤα σώματα αμάχων βρίσκονται στην πλατφόρμα του σιδηροδρομικού σταθμού Κβίτνεβε στην περιοχή του Κιέβου μετά από ρωσική επιδρομή στις 5 Αυγούστου. (Πηγή: Trybuna Brovary/Telegram)Οκτώ άμαχοι σκοτώθηκαν στην επίθεση της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του Κιέβου, αφού δέχτηκαν επίθεση ενώ περίμεναν το τρένο σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή sidirodromikanea

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