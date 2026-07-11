2026-07-11 13:34:10
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Ψηφίστηκε η διάταξη που αποκαθιστά τον υγειονομικό χαρακτήρα της διανυκτέρευσης των φαρμακείων οριοθετώντας με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκειά της



Με την ψήφιση του σχετικού άρθρου στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ικανοποιείται μία ακόμη διαχρονική διεκδίκηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου καθώς καθορίζονται με σαφήνεια τα προϊόντα που τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία υποχρεούνται να διαθέτουν στο κοινό κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσής τους.

Ειδικότερα, τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία υποχρεούνται να διαθέτουν στο κοινό μόνο: 

• φαρμακευτικά σκευάσματα, συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα 

• υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών και πιστοποιημένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως από αυτά χορηγούνται βάσει της σύμβασης του ΕΟΠΥΥ 

• διαιτητικά σκευάσματα ειδικής διατροφής κατόπιν εκτέλεσης ιατρικής γνωμάτευσης 

• βρεφικά γάλατα

Η διάθεση όλων των υπόλοιπων προϊόντων κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσης είναι πλέον προαιρετική. 

Με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση...

 

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