2026-08-06 02:19:07

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) καλεί τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στα φαρμακεία πολυϊδιοκτησίας που λειτουργούν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους βρίσκεται στον χώρο αδειούχος φαρμακοποιός.



Με εγκύκλιό του προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, ο ΠΦΣ υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική και φαρμακευτική νομοθεσία, οι υπεύθυνοι φαρμακοποιοί που έχουν οριστεί με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη στις περιπτώσεις πολυϊδιοκτησίας φαρμακείων δεν μπορούν να εργάζονται πέραν των ανώτατων χρονικών ορίων που προβλέπει η εργατική νομοθεσία, δηλαδή έως 40 ώρες εβδομαδιαίως, καθώς και τις νόμιμες υπερωρίες που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν συνολικά τις 150 ώρες ετησίως.







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